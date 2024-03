Bonjour à tous



Je ne comprends décidément plus le monde des médias internet.



Ayant fini FF7 remake, et l'ayant somme toute apprécié malgré des défauts évidents qui me ferait lui mettre un 7/10, je me lance à l'assaut de sa suite, encensée et acclamée de partout comme LE jeu ultime de ce début d'année.



Et premier constat après une dizaine d'heures de jeu.... Ce n'est pas glorieux. Pire, il sent de plus en plus le jeu réalisé après de très mauvais choix de la part des développeurs, et des lacunes techniques dans tous les sens.



Malgré un travail artistique indéniable, les graphismes sont clairement bien plus laids ( un comble ! ) que son prédécesseur pourtant sorti sur la vieille PS4. Les textures sont tout simplement hideuses, et la seule chose qui reste bien est la modélisation des personnages, malheureusement gâchée par une gestion de la lumière affreusement datée.



Quand aux choix de gameplay, il y a de quoi s'interroger. Nous sommes dans une histoire assez sombre, point fort de FF7, mais le jeu passe un temps fou à vous faire faire des activités grotesques et ridicules, avec un intérêt de gameplay et de fun proche de zéro. Et le pire dans tout ça, c'est que si la plupart sont heureusement annexes, ce n'est pas toujours le cas et vous devrez réaliser certaines de ces tâches de manière obligatoire pour avancer dans l'histoire principale. Croyez moi, rater une satanée course de dauphins plusieurs fois d'affilé car les développeurs ont oubliés de préciser le bouton pour accélérer dans l'explication de départ, le tout alors que vous vous en fichez éperdument de ce moment de "gameplay" ( on aurait lancé mario kart si on voulait faire ça, la maniabilité aurait au moins été au poil, ce qui est loin d'être le cas ici ), vous donnera l'envie d'exploser votre manette et d'aller faire autre chose. RI-DI-CU-LE.



Evidement, tous les problèmes de maniabilité, comme la caméra mal foutue dans les combats, les interactions rageantes où vous devez appuyer 30 fois sur triangle pour ouvrir un coffre, ou encore les déplacements en chocobo qui vous fait planter dans un petit buisson pourtant en plein chemin principal, ne feront que renforcer ce sentiment de rage et de frustration.



Bref tout ceci ne donne vraiment pas envie de continuer et seul le scénario XXL ( mais peut on mettre ça au crédit des développeurs sachant que ce scénario est déjà écrit depuis longtemps ? ) donne la motivation suffisante pour traverser cette purge sans fun qu'est l'exploration de ce monde ouvert rempli de déliriums étranges, de quêtes fastidieuses, de mini jeux rageants et inutiles, sans une once de fun...



Je ne suis qu'à moins de la moitié du jeu, donc je ne peux mettre une note définitive, mais pour le moment je lui mettrais un 3/10 sec, en attendant de finir les derniers chapitres, qui, si ils sont parfait, pourrait lui faire avoir la moyenne...



Mais en tout cas, ce jeu est loin, TRES loin , des notes que lui ont attribués la presse...