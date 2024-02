J’ai voulu me remettre aux COD ! En effet, j’achète les COD juste pour les campagnes solos ! Bon je les achète sur One souvent sur des brocantes quand ils sont entre 5-10 Euros ! Le dernier que j’avais fait c’était WWII de 2017 ! En Août de l’année dernière, un mec m’a vendu Black Ops 4 et Modern Warfare de 2019 pour 7 euros les deux. Vu que je suis du genre a acheter beaucoup de jeu en avance et avec mon taff, je les ai installé pendant les fête de fin d’année ! Entre deux avec la magie de l’Argentine j’ai chopé le season pass de BO4 (certains font me dire qu’il est full multi mais apparemment ya des choses à faire niveau mode Zombie), Vanguard et BO Cold War pour pas grand-chose !



Ce matin j’ai voulu lancer la campagne du MW 2019 vu que j’avais terminé Amnesia The Dark Descent sauf que malgré 75 Go, le jeu n’avait pas la campagne solo d’installé ! Donc on doit installer comme des DLC la campagne, et le multi ?! Ils servent à quoi les 75Go du jeu ? A l’autre chose qu’est Warbouse ? Et le menu principal aussi … Donc les derniers COD sont comme cela aussi niveau installation complètement éclaté ?!