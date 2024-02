Traduction de l'article de Paly3.de via Genki- Il faudra des efforts pour maîtriser les différents niveaux de difficulté et il sera nécessaire d'étudier les schémas de tout les ennemis. Néanmoins vous pourrez changer de niveau de difficulté à tout moment si c'est trop difficile pour vous.- Le gameplay se situe entre Bayonetta, Sekiro et Jedi Fallen Order. Au début, les combats seront axé sur les combos, mais au fur et à mesure de votre progression, la parade et l'esquive ainsi que de nouvelles compétences rendront les combats plus rapides et plus variés, avec notamment la possibilité d'avoir des attaques a distance.- Le jeu sera linéaire au départ, mais lorsque vous atteindrez la ville de Xion, le monde deviendra plus semi-ouvert.- Le caractère et les émotions d'Eve grandiront et évolueront au fur et à mesure que le jeu avancera. Eve devra faire des choix par rapports aux autres personnages dans le jeu.- Sony les a aidés à terminer le jeu de manière "très équilibrée". Ce dernier proposera un Mode "performance 60FPS", un Mode "résolution 4K" et un Mode "équilibré" (mélange des deux modes précédents).- Vous pourrez créer des costumes en plus d'en trouver et d'en acheter dans le jeu. Il y aura des objets à collectionner, et deja dit par le passé, de la pêche.