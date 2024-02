Jeux Video

L'information a été pleinement validée par Takaya Segawa, président de Sapporo Studio et cadre supérieur de Sega : le retour de Crazy Taxi sera bien un AAA comme suggéré par le passé.



Alors ok, c'est super cool pour les fans, autant pour la résurrection que le budget, mais soyons objectifs 5 secondes :



Crazy Taxi, ça peut encore être rentable aujourd'hui ?

Cette licence peut vraiment se vendre par millions ?



Ou alors, la notion de AAA est totalement biaisée car si God of War (totalement au pif) est un AAA, on va pas me dire qu'un Crazy Taxi 4 comme avant mais en plus joli et mieux animé en est également un, ou alors faudra me dire où va le budget...



Genre même Banishers (je rendrais le test sous peu), c'est déjà à la limite du AA.