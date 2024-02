Piotr Babieno, président du studio Bloober Team, a admis dans une interview qu'il comprenait les critiques qui se sont abattues sur la bande-annonce de Silent Hill 2 Remake présentée lors de State of Play. Selon lui la video préparé par l'éditeur "ne reflète pas l'esprit du jeu".Rappelons que la bande-annonce présentant des éléments de gameplay a été critiquée principalement pour ses visuels peu attrayants et cette impression générale de rigidité.À en juger par les statistiques et les commentaires sur YouTube, l'accueil est plutôt mitigé."J'ai écrit des commentaires négatifs moi-même" plaisante Babieno dans une interview avec la chaîne inwestyc.tv." Plus sérieusement, nous ne sommes pas responsables du marketing. Notre partenaire Konami en est entièrement responsable. Cette bande-annonce ne reflète certainement pas l'esprit de SH2.Ce n'est ni l'esprit de ce qui a été, ni l'esprit de ce que nous sommes en train de créer. Nous essayons de refléter pleinement cette vision romantique du jeu qui a vu le jour il y a 22 ans. Nous pensons que lorsque les joueurs verront le vrai jeu ils l'évalueront d'une manière complètement différente."Le président de Bloober Team a ajouté qu'à côté des voix les plus fortes qui doutent de l'avenir du projet, l'entreprise reçoit également de nombreux messages de fans satisfaits. Il a également calmé les joueurs qui s'inquiétaient du niveau des graphismes: "Je pense que nous pouvons être sûrs que nous utilisons toutes les capacités de l'Unreal 5".Rappelons que selon Dusk Golem, les images diffusées dataient de Mai 2023.