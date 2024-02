Jeux Video

Selon The Hollywood Reporter :- HBO met en place sa 4e série Game of Thrones- S'attardera encore sur les Targaryen- Plus précisément sur Aegon 1er, dit "Le Conquérant"- Contera donc l'histoire du premier Targaryen (avec ses deux soeurs/épouses) à envahir Westeros pour conquérir l'intégralité des royaumes (hors Dorne)- En scénariste : Mattson Tomlin, qui avait collaboré avec Matt Reeves et Peter Craig pour The Batman- Pas encore de dateBon c'est bien mignon mais au final, hormis la série de base, HBO en serait donc à sa troisième saga sur les Targaryen- House of the Dragons (Saison 2 cet été)- A Knight of the Seven Kingdoms (*), pour 2025 normalement- Et cette série qui n'a pas encore de nom(* adaptation des, contant la jeunesse de celui qui deviendra le roi Targaryen le plus apprécié, accessoirement grand-père du futur Roi Fou)Après, si tout est de la qualité de la S1 de House of the Dragons...