Hello Je compte m'abonner a l'ubisoft + sur PC, j'aimerais savoir si je commence un jeu sur PC et que je débloque des trophées sur celui ci, si j'installe le même jeu sur PS5 grâce a la cross save, est-ce que mes trophées seront automatiquement débloqué sur playstation ou ils seront perdu ? je trouve la réponse nul part

posted the 02/10/2024 at 01:31 PM by wutai