Nouveau top 10 parce que même si ya les Duels maintenant, je continue toujours mes tops et pour cette fois, on va (re)parler de Dark Souls.10)- A peine le top 10 commence et déjà le troisième niveaux du jeu, car oui j'ai bien galérer. Les ennemis sont nombreux, et déjà que le village était pas simple, mais alors la paroisse c'est une autre histoire. Les chevaliers avec leur espèce de rapière sont très relous, et peuvent vous backstab (attaque dans le dos) et ça fait énormément de dégâts.9)- Des égouts puants à la neuvième place. J'étais même bloqué dans ce niveau quelques temps car je n'arrivais pas à trouver mon chemin. Les ennemis ne sont pas forcément très imposants, et à part les rats ça va, MAIS il ya des basilics qui peuvent vous maudire, et ça m'est arrivé plusieurs fois. Une fois maudit, votre barre de vie est divisée par deux, et donc je vous raconte pas la galère. J'arrêtais pas de mourir dans ce lieu infernal à cause de ça.8 )- Un lieu qui paraît paisible mais en fait non... Beaucoup d'ennemis et le Jardin est plus grand qu'il n'y paraît. Déjà, un petit démon de titanite pour vous accueillir et de nombreux chevaliers noirs. La zone abrite également un bassin avec une hydre immense qui peut vous attaquer à distance avec ses boules d'énergies.Plus profondément dans la forêt, vers Sif, il yaura aussi 3 ennemis bien relou ainsi que des golems de pierre, heureusement assez lent.7)- Une zone immense entourée de lave avec des ennemis monstrueux. J'ai pas besoin de trop en dire plus. La lave sera pénible si vous avez pas l'anneau qui permet d'y résister. Quelques démons Capra et Démon Taureau seront aussi de la partie pour vous découper en rondelles.6)- De nombreux mages ou ennemis bien résistants, les espèces de poulpes là sont bien chiants. La zone est une fois de plus immense et il est très facile de s'y perdre. Il ya de nombreux passages avec les escaliers mouvants, des ennemis qui vous harcèlent et qui sont résistants, les petits golem de glace sont bien chiant comme il faut.5)- C'est une zone uniquement disponible dans le DLC. C'est pas très grand mais c'est rageant. Les ennemis sont infectés par un genre de parasite, ce qui les rends ultra agressifs et surtout très nombreux. Les feux sont assez espacés dans cette zone, ce qui fait qu'on a quand même peur de crever pour pas tout se retaper...4)- Ou Forteresse de Seum ça peut aussi le faire. Clairement une des zones les plus difficiles du jeu et obligatoire pour atteindre Anor Londo. Les ennemis sont redoutable, les espèces d'hommes serpents là, il ya de nombreux pièges, fléchettes, trou, piques, de quoi vous donner des sueurs froides.Sans parler d'un immense boulet qui parcours un chemin, et qui vient souvent dans votre direction pour vous écraser comme une crêpe. A la "surface" ça sera pas gratuit non plus, surtout à cause de ces golems qui vous envoient des boules enflammées sur le coin de la tronche. Débloquez le raccourci vers le feu sera pas simple non plus car il est bien caché. C'est aussi dans cette zone que vous rencontrerez vos premier Mimic, des coffres piégés.3)- La meilleure zone du jeu selon moi mais aussi une des plus difficiles. On sait qu'ici, les ennemis ne sont pas là pour plaisanter. De nombreux chevaliers tenteront de vous barrer la route, tout comme ces saletés de gargouilles que vous avez déjà combattu dans la paroisse des morts vivants.2 passages sont aussi difficiles pour les nerfs, le premier sur les poutres avec les "ninjas" et un rien peut vous faire tomber ou le pire selon moi, les fameux archers de Anor Londo, tout ceux qui ont fait le jeu savent de quoi je parle. Sur des toits minuscule, il va falloir passer entre les flèches de ces salopards qui si ils vous touchent, une fois sur 2 c'est la mort qui vous attends...2)- Lors de ma découverte du jeu, je mettais planter de direction et je mettais diriger vers le cimetière puis ensuite les catacombes mais je me faisais mettre le slip sur la tête, je savais que le jeu était réputer difficile mais pas à ce point là quand même.Et en fait oui, je mettais bien tromper de direction, car les catacombes sont à faire en fin de jeu (logiquement) mais même en fin de jeu c'est une horreur absolue.Il y fait noir, et des saletés de squelettes n'arrêtent pas de vous harcelé, et repop à l'infini si vous n'avez pas une arme magique ou si vous ne tuer pas le sorcier les faisant réapparaître.Les dédales sont nombreux, labyrinthique et vous ferez la connaissance de quelques roues squelettes, l'un des ennemis les plus infernaux du jeu. Le tombeau des géants par la suite n'est pas en reste, mais la zone étant très courte, j'ai préféré mettre les catacombes.1)- Ma bête noire, une immondice, et la pire zone du jeu surtout la première fois qu'on le fait. Au programme, marais empoisonné, moustiques, ennemis chiants, on y voit rien, c'est immense, on s'y perds comme un rien et ça rame comme pas possible. Génial...Déjà dans les "huttes" c'est un pur enfer car il ya aussi ces petits enculés, pardonnez ma vulgarité mais ya pas d'autres mots pour les qualifier, qui vous tirent dessus avec leurs foutu sarbacanes et qui vous empoisonne violemment, nommé "toxicité" un poison plus violent que celui de base.Votre barre de vie fond comme neige au soleil dans ce lieu infecte. Et le pire c'est que quand on y connaît bien le jeu, on peut la traverser très facilement mais la première fois, c'est une horreur. Ce lieu m'a traumatisé vraiment x)Voilà, j'espère que ce top vous aura plu, j'en referais peut être de ce genre sur d'autre jeux pourquoi pas ? J'aurai pus rajouter les Ruines de la nouvelle Londo aussi qui est pas simple mais bon c'est un top 10 pas 50 x)