En rapido, via l'insider Nate the Hate :



- Microsoft va prochainement annoncer le portage d'un récent jeu acclamé par la critique sur un support concurrent.





A moins d'une surprise WTF style Forza Horizon 5 sur PS5, on peut plus légitimement parier sur Hi-Fi Rush sur Switch comme ce fut le cas avec les Ori.