Jeu Fini

Sword and Fairy Together Forever (alias Sword and Fairy 7 sur PC) est un A-RPG chinois de Softstar disponible sur PC, PS4, PS5 et Xbox en dématérialisé depuis 2022 et qui sortira en édition physique sur PS4/PS5 en Février prochain (évidement peu de temps après avoir importé la version boite US la version physique euro est annoncée...).A noter qu'une extension se passant âpres le jeu est sortie sur PC, mais pas encore sur console.- Plutôt joli- Bonne DA- Personnages attachants- Système de combat qui fait le taf- Histoire qui se laisse suivre- Très bonne OST- Durée de vie honnête- Pas de traduction française- Beaucoup trop de cutscenes- Peu d’environnements- Encore des bugs malgré les patch- Quêtes secondaires uniquement faites de fetchquest- Des mini-jeux un peu datésLe jeu est propre techniquement avec un framerate très fluide sur PS5 (deux zones ramouillent mais rien de grave) et la direction artistique est vraiment superbe pour ceux qui aiment l’ambiance asiatique médiéval. Le système de combat est full bourrin et manque de finition, mais ça fait le taf. L’histoire sans être originale (monstres qui apparaissent, dieux qui complotent, le classique) se laisse suivre grâce a sa bonne mise en scène et ses personnages plutôt attachants. Pour finir l’OST est globalement très réussi et colle bien a l'ambiance.Niveau défaut le manque de traduction française se fait cruellement sentir car le jeu est ultra bavard avec parfois jusqu'à 1h30 sans un seul combat (ceux qui se sont plaint du rythme de la seconde partie de FFXVI vous n’êtes pas prêt) et si on rajoute a ça que le monde du jeu est très petit, on se rend compte qu’on passe plus de temps a mater des cinématiques et a faire des aller-retour qu’a vraiment combattre et découvrir de nouveaux lieux.Les quêtes annexes ne sont pas mises en scène et sont uniquement des fetchquest (parler a tel persos, tuer tel monstres ect) et il y a encore quelques bugs qui peuvent apparaitre, perso j'ai eu des persos qui disparaissent de l'équipe âpres une téléportation dans un autre lieu (généralement ils sont dans le ciel…) ou encore la musique qui se coupe durant le boss de fin histoire de bien gâcher le combat final.Pour finir le jeu propose quelques passages originaux pour varier et si même certains sont sympa, la plupart sont assez datés, voir nul (comme l’infiltration).