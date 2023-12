Top 5 des vidéos les plus vues sur Youtube en 24 heures



1-Butter – BTS : 108.2 millions

2-Dynamite – BTS : 101.1 millions

3-Grand Theft Auto VI Trailer 1 – Rockstar Games : 90.6 millions

4-How You Like That – Blackpink : 86.3 millions

5-Ice Cream – Blackpink ft. Selena Gomez : 79 millions

La bande annonce dedevient la vidéo de jeux vidéo la plus visionnée de tous les temps surYoutube. En l'espace de 24 heures, elle a été regardée plus de 90 millions de fois sur la plateforme,et pour une vidéo non musicale, elle se classe troisième rien que ça.Pour rappel, le premier trailer dedévoilé en 2011 avait généré 93 millions de vues en 12 ans,cette performancevient de la faire en 24 heures seulement. D'ailleurs l'annonce de ce dernier luia fait gagné 7 millions de vues supplémentaires en un peu plus de 24 heures, lui permettant ainside dépasser la barre des 100 millions de vues contre environ 102 millions pourConcernant la chaine, qui avant culminait à 7 millions d’abonnés, elle s’approchedésormais de la barre des 10 millions depuis l'annonce du prochainVous l'aurez compris, l'effetest complètement dingue.