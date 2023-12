Beaucoup auraient voulu une adaptation de Legend of Zelda en animation avec un rendu a la Ghibli, nous apprenons que ce vœux sera a moitié exaucé puisque dans une interview accordée au magazine "Entertainment Weekly", Wes Ball (le realisateur du film) a fait part de ses réflexions sur le projet.Ball annonce vouloir un "un Miyazaki en vrai" avec beaucoup d'émerveillement et de fantaisie dans une aventure fantastique qui se distingue d'autres projets tels que le Seigneur des Anneaux.Ball a également insisté sur le fait que l'équipe essayait vraiment de faire quelque chose de spécial avec ce film Zelda et ils n'ont pas le film juste parce qu'on leur a refilé le projet. En fait, Ball a grandi avec Zelda et sait l'attente que cette adaptation suscite.A noté qu'il avait deja émit le souhait de realiser un film Zelda en 2010, souhait qui sera donc réalisé 13 ans plus tard.Vous pouvez consulter l'intégralité de l'interview de Wes Ball réalisée par Entertainment Weekly ici : https://ew.com/the-legend-of-zelda-wes-ball-live-action-miyazaki-8410558