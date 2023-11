Le fameux Ocarina of time au 99 metacritic a débarqué en effet le 21 novembre 1998 au Japon, et 3 semaines plus tard en Europe le 11 Décembre.Premier opus de la série en 3D, il aura apporté son lot de nouveauté, de par son gameplay, le système de lock de la caméra, les balades à cheval, et des codes que l'on retrouve toujours dans les opus actuels même si plus discrètement.Même si ce n'est pas mon jeu préféré, il représente peut-être le mieux l'aventure avec un grand A dans le jeu vidéo, très nostalgique de par son histoire, avec le passage de l'enfance à l'âge adulte, de par les musiques également et l'ambiance générale.Je vous laisse avec l'intro qui est sûrement pour le coup mon écran de jeu vidéo préféré, le thème, les bruits du galop d'Epona, la nostalgie qui s'en dégage... À deux doigts de jouer le chant du temps pour revenir à l'enfance (Ah non oups mauvais jeu, ça c'est le suivant