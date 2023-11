Le 16/11/2023 sortira ASTLIBRA Revision sur Nintendo Switch. Il s'agit de la version amélioré de ASTLIBRA, un action RPG à scrolling horizontal développé pendant 14 ans par une seule et même personne ; à savoir KEIZO. Cette version "Revision" du jeu de base proposera une aventure plus riche en contenu et mieux fignolée que le jeu d'origine. Si vous pré-commandez le jeu maintenant vous aurez droit à une petite réduction, alors autant en profiter

posted the 11/10/2023 at 06:20 AM by burningcrimson