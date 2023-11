Après :- Les rumeurs insistantes après le NVIDIA Leak- Le leaker IAmHeroToo qui a balancé une sortie en 2024- La série d'animation à venir (pour les gosses, calmez-vous)- La collaboration avec FF Brave ExviusC'est maintenant via FFVII Ever Crisis que cet épisode est remis en avant avec là encore une collaboration.J'aimerais tellement un pur remake façon FFVII mais je sens trop arriver le remaster + façon Crisis Core...

posted the 11/07/2023 at 03:18 PM by shanks