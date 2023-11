J'ai testé un titre très putaclic.Vous trouvez comment ?J'ai une chance chez Gameblog ou Gamergen ?Soyez francs svp.Bon bref par contre, y a du vrai (le principe du putaclic) : des employés Microsoft gueulent... parce que dès janvier 2024, ils ne bénéficieront plus du Game Pass Ultimate GRATUIT.Ouais ouais, y a (accroche toi bien) environ 238.000 employés Microsoft qui avaient le Game Pass à l'oeil depuis des années. Même pas que Xbox donc.Les salaudsPayez maintenant

posted the 11/02/2023 at 11:15 PM by shanks