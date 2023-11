Un top dédié à Halloween mais que malheureusement je n'ai pas pus faire avant, faute de temps. J'espère malgré tout que ça vous plaira !- Un classique mettant en scène les 7 Péchés Capitaux !- Le chef d'œuvre de Wes Craven ! Et le meilleur Scream.- Un Huit Clos ultra prenant !- Ce film, on ne le présente plus !- On est plus dans un thriller qu'un film d'horreur mais bon je voyais pas quoi mettre d'autre.- Film incroyable avec le sublime Anthony Hopkins !- Excellent film de "zombie", avec un thème principal juste incroyable.- Un genre de "La Colline à des Yeux" vraiment efficace !- Le meilleur pour moi, dommage qu'après ça devient de la surenchère de gore et de torture porn sans trop d'intérêt...- Claustrophobe s'abstenir ! Un film vraiment terrifiant...- Un film qui ressemble beaucoup à The Descent mais qui est lui aussi tout aussi efficace que le précité !- Film de "zombies" vachement efficace qui a su se faire un nom. Même si j'avoue que les mouvements de caméra me font mal à la tête à force x)- Un film d'horreur avec des adolescents tarés qui vont faire vivre l'enfer à un couple ayant fait l'erreur de les "provoquer"...Voilà pour cette première partie, la suite prochainement