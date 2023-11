Jeux Video

En coup de vent avant la bouffe (lien plus bas).Suite à l'article de Forbes (et Bloomberg) sur la situation de Bungie, le youtuber Aztecross spécialisé dans Destiny 2 a révélé que Bungie a tenu un event privé avec plusieurs joueurs fans de Escape from Tarkov pour tester une première version de Marathon (même style de jeu).A la fin, quand on a demandé aux joueurs qui se lancerait dans Marathon s'il sortait demain... personne n'a levé la main.On commence à comprendre le report pour 2025...