Hello tout le monde, je sais je suis à la traîne mais j’aimerais savoir si la conversion est toujours d’actualité. J’ai lu sur Xboxygen que c’était jusqu’au 25 sept. J’ai suivi leur lien sur eneba pour acheter du gold mais il n’y a plus rien. En revanche, on peut acheter sur d’autres sites 12 mois de gold pour 30€ environ, est-ce que ça vaut le coup? Je n’y connais rien, je suis grave à la traîne et j’aimerais me choper une série x en occaz. J’aime beaucoup la manette Xbox, je la préfère à celle de la ps5 (que je possède également ).