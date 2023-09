En attendant "potentiellement" son retour dans l'actu (via pourquoi pas le "potentiel" prochain State of Play qui devrait arriver sous peu), Stellar Blade a vu sa page produit sur le Playstation Store updaté.On apprend que le jeu se defini comme un A-RPG purement solo avec du challenge et beaucoup de boss, et qu'il sera essentiel d'apprendre les schémas d'attaque des ennemis et de les contrer avec précision.Pour finir nous apprenons que le jeu aura bien le droit a une sortie physique.