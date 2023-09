Jeux Vidéo

Après avoir fait une exception pour le jeu de Larian, Microsoft aura du mal à contrôler les développeurs qui veulent abandonner la Series SCette semaine, les deux plus gros jeux de rôle de l'année sont sortis sur des consoles concurrentes. Mais seul l'un d'entre eux est une exclusivité console. Starfield a été acquis par Microsoft avec son développeur et éditeur, Bethesda, en 2021, et n'est sorti que sur Xbox et Windows PC. Baldur's Gate 3 - qui est déjà devenu une énorme révélation sur PC, si l'on peut dire cela d'un jeu qui a passé trois ans en accès anticipé - sort maintenant sur PlayStation 5, mais la version Xbox ne sortira pas avant plusieurs semaines voire plusieurs mois. Et cela aurait pu durer bien plus longtemps.Le développeur de Baldur's Gate 3, Larian Studios, n'a conclu aucun accord d'exclusivité avec Sony ou avec qui que ce soit d'autre. Au départ, il ne prévoyait pas de sortir le jeu sur Xbox avant 2024, voire pas du tout, parce qu'il ne parvenait pas à faire fonctionner convenablement le mode coopératif en écran partagé sur la Xbox Series S, la console Xbox la moins chère et la moins puissante de cette génération. Comme l'a expliqué Larian, Microsoft exige la parité des fonctionnalités entre les versions Xbox Series X et Series S des jeux. Larian privilégie également la parité avec les versions PlayStation de ses titres multiplateformes, et Baldur's Gate 3 dispose d'un écran partagé en mode coopératif sur PS5. Si Larian ne parvenait pas à faire fonctionner le mode coopératif sur la Series S, il ne pourrait pas sortir le jeu sur Xbox.Cette situation a mis Microsoft dans une position délicate. Baldur's Gate 3 séduisait les critiques, suscitait d'énormes réactions sur Steam et s'imposait rapidement comme l'un des plus grands et des meilleurs jeux de l'année. Le rater à cause d'un but contre son camp de la politique serait embarrassant, sans parler de la frustration des propriétaires de Series X. Mais l'entreprise avait de bonnes raisons de s'en tenir à cette politique - peut-être même de bonnes raisons de maintenir des produits à un prix abordable.Comme le rapporte IGN, Microsoft a même fait appel à certains de ses propres ingénieurs spécialisés pour aider Larian à développer la version Series S de Baldur's Gate 3, mais les progrès n'étaient toujours pas assez rapides. Finalement, Phil Spencer, le patron du département jeux de Microsoft, a rencontré Swen Vincke, de Larian, à la Gamescom en août. Vincke, profitant de l'énorme popularité de Baldur's Gate 3, avait toutes les cartes en main, et Spencer a pris une décision sans précédent en autorisant la sortie du jeu sur Xbox sans le mode coopératif sur la Series S. La version Xbox est désormais attendue avant la fin de l'année.Cette concession de Microsoft peut sembler minime pour garantir un jeu à succès, mais elle est extrêmement importante. Elle pourrait modifier toute la stratégie hardware Xbox - ou, à tout le moins, l'affaiblir.Depuis l'annonce surprise en 2020 par Microsoft de la sortie d'une paire de consoles de jeu pour cette génération - l'une pour les écrans 4K et les fonctions graphiques sophistiquées comme le ray-tracing à 499 $, l'autre avec moins de fonctionnalités et moins de stockage, mais offrant une compatibilité "next-gen" complète pour 200 $ de moins - il y a eu un débat sur la question de savoir si la Series S finirait par entraver la qualité des jeux de la Series X, ou même de tous les jeux multiplateformes de cette génération de console. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu trop de preuves de cela, notamment parce que, jusqu'à très récemment, nous avons été dans une phase de cross-génération avec la plupart des sorties encore apparaissant sur PlayStation 4 et Xbox One. Ce n'est que maintenant que des jeux comme Baldur's Gate 3 ignorent ces plateformes, que la Series S devient réellement le hardware de base pour toutes les sorties multiplateformes.La Series S dispose du même processeur central que la Series X, mais d'un processeur graphique beaucoup plus faible. Comme elle est conçue pour des écrans 1440p ou de résolution inférieure, ce n'est pas un gros problème - elle affiche moins de la moitié du nombre de pixels par rapport au 4K de la Series X - mais elle peut aussi avoir des difficultés avec la fréquence d'images, certains jeux tournant à 30 au lieu de 60 images par seconde. Elle dispose également de moins de mémoire et d'une bande passante plus réduite. Cela pourrait bien être le goulot d'étranglement pour le mode coopératif en écran partagé dans Baldur's Gate 3, qui tente de reproduire deux images dans une simulation de jeu très complexe. (Microsoft a notamment renoncé aux modes d'écran partagé dans Halo Infinite co-op et dans le prochain Forza Motorsport).Tout cela, c'est de la technique. Pour les joueurs disposant d'un budget limité, ou qui n'ont pas encore opté pour des écrans 4K, renoncer à une certaine qualité visuelle et même à la fréquence d'images pour une économie de 200 dollars peut sembler une bonne affaire. Mais les développeurs commencent à se sentir frustrés, en particulier ceux qui ciblent les technologies de pointe ou qui passent à de nouveaux moteurs, comme Unreal Engine 5. TeamKill Media, qui réalise un jeu d'horreur intitulé Quantum Error avec UE5, affirme que les performances du jeu sur Series S sont actuellement "inacceptables". La date de sortie du jeu est prévue pour novembre sur PlayStation 5, avec une version Xbox "à venir".Le danger pour Microsoft est que cette concession à Larian ouvre les vannes à un déluge de demandes de la part d'autres développeurs pour qu'ils limitent leurs versions Series S, voire qu'ils renoncent complètement à cette console. Il est vrai que Larian se trouvait dans une position unique. En tant que développeur totalement indépendant et autoédité, il pouvait prendre ses propres décisions concernant Baldur's Gate 3 - il est peu probable qu'un grand éditeur aurait autorisé la distinction entre les dates de sortie sur PlayStation et Xbox - tout en bénéficiant du soutien d'un important détenteur de licence (l'éditeur de Donjons et Dragons, Wizards of the Coast, qui fait partie de la société Hasbro), sans parler de l'élan généré par le succès fulgurant du jeu sur PC. Peu d'autres éditeurs disposent de cette combinaison de liberté et de poids - mais ce n'est peut-être plus qu'une question de principe, puisqu'ils ont désormais un précédent dans leur camp. Si de grands éditeurs ou développeurs souhaitent réduire leurs sorties de jeux Series S, comment Microsoft pourrait-il le leur refuser ? La politique de parité de la Series S a été abolie, et Microsoft aura du mal à remettre sur les rails cette politique de parité.S'adressant à Eurogamer lors de la Gamescom - quelques heures après avoir rencontré Larian, mais avant que la concession concernant l'écran partagé n'ait été annoncée - Phil Spencer a insisté sur le fait que la Series S ne serait pas laissée pour compte. "Je veux m'assurer que les jeux sont disponibles sur les deux [consoles], c'est notre travail en tant que détenteur de plateforme et nous nous engageons à le faire avec nos partenaires", a-t-il déclaré. "Et je pense que nous y parviendrons avec Larian. Je ne suis donc pas trop inquiet à ce sujet, mais nous avons appris des choses grâce à cela". D'ores et déjà, le langage de Spencer s'oriente vers la garantie que les jeux sortent sur la Series S, et s'éloigne de la parité des fonctionnalités. " En ce qui concerne la parité, je ne pense pas que Larian ou nous-mêmes ayons dit qu'il s'agissait d'une question de parité ", a-t-il répondu (de manière quelque peu inexacte). Il a ajouté qu'"il y a des fonctionnalités qui sont livrées sur X aujourd'hui et qui ne sont pas livrées sur S, même dans nos propres jeux, comme le ray-tracing" - associant pour la première fois des fonctionnalités graphiques et des éléments de gameplay comme l'écran partagé.Dans la même interview, Spencer a répété son argument justifiant la création de la Series S par Xbox et expliquant pourquoi tout ceci est important. Microsoft ne s'attend pas à ce que la réduction progressive des coûts obtenue par les fabricants de consoles au cours des générations précédentes s'applique cette fois-ci, ce qui les empêcherait d'attirer un public plus large en réduisant les prix au fur et à mesure que les machines prennent de l'âge."Les prix ne baissent pas", a déclaré M. Spencer à propos du coût des composants. "Vous ne pourrez pas commencer avec une console à 500 dollars en pensant qu'elle va descendre à 200 dollars. Cela n'arrivera pas. Ce n'est plus comme avant, où l'on pouvait prendre une configuration et l'étaler sur 10 ans en faisant baisser les prix". Selon lui, il est du devoir de la Serie S de jouer le rôle que jouaient les rabais dans la croissance du marché, que ce soit parmi les ménages à faible revenu, les pays en développement ou les jeunes joueurs. "Avoir un prix d'entrée de gamme pour les consoles, inférieur à 300 dollars, est une bonne chose pour l'industrie", a-t-il déclaré. "Je pense que c'est important, la Switch a été capable de le faire, en termes de consoles traditionnelles à brancher sur la télé. Je pense que c'est important. Nous sommes donc bien déterminés."En ce sens, la Xbox Series S est un engagement sincère et utile pour Microsoft, qui profite à la fois à l'industrie et aux joueurs. J'en ai une et je l'adore, tant pour la conception qui la caractérise que pour son ingéniosité et son superbe design (hormis tout le reste, c'est de loin la plus belle console du marché). Si l'on en croit les chiffres de vente au Royaume-Uni, la Series S pourrait représenter environ la moitié des 21 millions de consoles Xbox Series existantes.Je comprends que cela complique la vie des développeurs, mais Microsoft a raison d'insister sur une porte d'entrée abordable pour la génération actuelle de consoles de jeux. Microsoft a probablement aussi eu raison de faire une petite concession sur Baldur's Gate 3 pour que plus de gens puissent profiter de cet excellent jeu. Mais avec cette concession, il sera beaucoup plus difficile pour Microsoft de maintenir sa position sur la Series S et d'empêcher la création accidentelle d'une nouvelle classe inférieure de joueurs.