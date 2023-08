Voilou les gars on m'avais demandé un wall animé Starfield pour vos bureau :Extrait en tout début de vidéo suivis de quelqu'une de mes autres prods !Pour le choper c'est très simple pointer vous sur mon profil steam workshop ( je vous rassure c'est gratuitet surtout faite moi péter les étoiles et les bonne notes ! (enfin vous avez le droit de trouver ça à chié hein !c'est ici :https://steamcommunity.com/id/Pademonium/Quand à moi , je reviens très vite vers vous pour une présentation compléte de mon systéme "Nostagic Bedroom"Accrochez votre string !vous n'êtes pas prêt !

Like

Who likes this ?

posted the 08/28/2023 at 07:35 PM by chataigne