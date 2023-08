Jeux Vidéo

Au début de cette génération de consoles, Microsoft a pris une décision étonnante. Plutôt que de diviser ses consoles entre les consoles avec lecteur de disque physique, et les consoles uniquement dématérialisées, comme le fait Sony, Microsoft les a également divisées en fonction de leur performance. La Xbox Series S était moins chère, mais n'avait pas la puissance de la Series X, plus chère. Elle était censée être un pont entre les générations et un point d'entrée à moindre coût, mais Microsoft a fait une promesse très importante.Même si les caractéristiques techniques varient entre les consoles, la parité des fonctionnalités entre les deux consoles demeure préservée. Elle resterait la même parce que Microsoft l'exigerait, tant de la part de ses propres studios que des éditeurs tiers.Malheureusement, au fil du temps, cette exigence est devenue de plus en plus difficile à satisfaire. Plusieurs développeurs se sont plaints des contraintes de la Series S pendant un moment, mais aujourd'hui, nous avons un excellent exemple de cette demande de parité qui nuit activement à l'écosystème Xbox et à ses propres joueurs. Larian a retardé la sortie de Baldur's Gate 3, qui pourrait bien être le jeu de l'année 2023, jusqu'à ce qu'il trouve le moyen de faire fonctionner l'écran partagé sur la Series S.Michael Douse, directeur de l'édition au sein du studio Larian, a expliqué le problème de manière très concrète :La condition posée par Microsoft pour la parité des fonctionnalités entre les Series X et S signifie tout simplement que les joueurs Xbox ne pourront peut-être pas jouer à l'éventuel GOTY de 2023 avant... 2024. Larian ne peut pas simplement supprimer cette fonctionnalité parce que Microsoft l'en empêche. Une fonctionnalité que la majorité des joueurs du jeu n'utiliseront probablement jamais.Vous allez dire : " Ok, Microsoft n'a qu'à mettre fin à la demande de parité des fonctionnalités entre la X et la S ". Dans ce cas, Microsoft pourrait donner son accord pour supprimer l'écran partagé et le jeu pourrait sortir. Mais on voit bien que Microsoft s'est en quelque sorte piégé lui-même. Pour Baldur's Gate 3, cela signifie un écran partagé, et les propriétaires de consoles Xbox qui ne suivent pas l'actualité des jeux vidéo à tout moment pourraient se retrouver à acheter une version Series S en pensant pouvoir jouer en coopération avec leur ami et ils... ne le pourront pas.Vous pouvez envisager d'appliquer ce principe à n'importe quel jeu. Les divers problèmes rencontrés lors du développement de la Series S pourraient entraîner la suppression d'un certain nombre de fonctionnalités, qui devraient être expliquées en petits caractères aux joueurs ayant la Series S, faute de quoi ils achèteraient simplement des jeux et s'offusqueraient de l'absence de ces fonctionnalités, sans rien savoir de tout cela.Microsoft n'a pas vraiment bien réfléchi au concept de la Series S dès le départ. La demande de parité des fonctionnalités semble effectivement nécessaire, mais plus nous avançons dans cette génération, plus les jeux modernes repoussent les limites techniques, plus la Series S a des difficultés à suivre, et plus les développeurs ont du mal à répondre aux critères de Microsoft. Comme nous pouvons le voir dans cet exemple, Microsoft a pratiquement offert à PlayStation une exclusivité pour l'un des plus grands jeux de l'année, sans même que Sony n'ait besoin de conclure un quelconque accord. C'est un véritable désastre.Il n'est pas évident qu'il y ait un moyen de sortir de cette impasse. Arrêter la demande de parité des fonctionnalités serait un énorme problème. L'arrêt des ventes de la Series S ne résoudrait pas non plus le problème des millions d'appareils qui existent déjà et qui ne peuvent pas être abandonnés. Et il n'est pas possible de remonter le temps pour empêcher la sortie de la Series S afin d'éviter tout cela. Ils sont donc coincés, à moins qu'ils ne trouvent une autre solution.