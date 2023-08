Fast and Nervous



Photo perso de la borne



Siège de la société à New Taipei City

Fiche technique:

NOTE (Replay Score)

Screenshots:















Trailer

Après un très solide MotoGP en arcade, nous allons rester dans cet univers de la vitesse et de l'adrénaline avecd'IGS, un autre jeu d'arcade de course de voitures qui vous transporte au cœur de courses urbaines frénétiques. Avant de plonger dans les détails du jeu, examinons l'histoire fascinante de la société IGS, son évolution de la 2D à la 3D, et comment elle se compare au géant SNK et à son emblématique système MVS.IGS, abréviation d', a été fondée à Taiwan en 1989. À ses débuts, la société se spécialisait dans la création de jeux d'arcade en 2D, tels que(un jeu à la Metal Slug),etque j'avais déjà testé ici-même sur PS2. Cette société s'est forgée une réputation solide dans l'industrie grâce à ses jeux de qualité et sa maitrise du pixel-art.Pendant ce temps, une autre société de renom, SNK, a également laissé sa marque autrement plus indélébile sur l'histoire des jeux d'arcade. SNK est surtout connue pour son système MVS (Multi Video System), une plateforme modulaire qui permettait aux salles d'arcade de proposer plusieurs jeux interchangeables dans une même borne. Cette approche a révolutionné l'industrie et a contribué à l'âge d'or des salles d'arcade.C'est ici que IGS et SNK entrent en parallèle. Alors que SNK dominait avec son système MVS et des jeux en 2D comme "Metal Slug" et "King of Fighters", IGS a suivi une trajectoire similaire en se concentrant sur des jeux d'arcade 2D de qualité et un système arcade très proche dans le concept, le PGM. Cependant, ces deux sociétés allaient bientôt emprunter des chemins différents.Récemment, IGS a fait un saut audacieux en passant de la 2D à la full 3D en lançant de nouvelles licences ou en adaptant des succès mobiles en arcade comme Asphalt GT. Cette transition a été incarnée par la série des, dont Speed Driver 5 est le dernier-né puique paru en 2019. Ce virage vers la 3D a permis à IGS d'explorer de nouveaux horizons et de proposer une expérience de conduite plus immersive que jamais. Cependant, il est important de noter que graphiquement, Speed Driver 5 peut sembler un peu vieillot par rapport aux titres de courses de voitures sur des plates-formes de nouvelle génération telles que la PS5 et la Xbox Series X.La jouabilité fluide et réactive de Speed Driver 5 garantit une expérience de conduite plaisante. Les commandes répondent avec précision, offrant aux joueurs la capacité de négocier les virages serrés avec aisance et de gérer les accélérations et les freinages en douceur. Le jeu offre une variété de voitures sous licence et de circuits, créant une expérience de conduite riche et diversifiée.L'immersion est au cœur de Speed Driver 5. Les graphismes détaillés sont accompagnés d'effets sonores réalistes et du siège dynamique du joueur, amplifiant la sensation de vitesse et d'aventure.Bien que Speed Driver 5 offre une expérience de conduite globalement satisfaisante, il existe des domaines d'amélioration potentiels. Il n'est pas simple de jouer en ligne par exemple ici en France. Aussi, il existe une app sur smartphone qui permet d'enrichir l'expérience, mais elle n'est pas assez mise en avant.Malgré les graphismes qui ont un peu vieilli par rapport aux titres de courses de voitures sur les plates-formes de nouvelle génération, Speed Driver 5 se positionne comme une expérience de conduite divertissante qui mérite d'être essayée dans les salles d'arcade.