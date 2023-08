[Un] film magnifique aux graphismes ambitieux.Portée par une bande-son des groupes rap de l’époque, cette superproduction issue du studio Paramount surprend par sa folle énergie, son humour, son côté punk et des aspects paradoxalement très émouvants. Un choc… Décoiffant.Ce “reboot” bouscule sagement les codes de la franchise, mais s’impose par son animation et sa BO, splendides.Si sa technique repiquée à Spider-Verse est loin d’être vaine, "Ninja Turtles : Teenage Years" se perd dans son écriture post-moderne rébarbative. L’esprit de comédie teen dans l’univers des Tortues Ninja avait tout pour plaire, pour peu que le scénario fût à l’avenant de sa direction artistique inspirée.S'il s'appuie sur une intrigue plutôt banale, « Teenage years » rend un hommage sympa aux comédies lycéennes américaines des années 1980, à ces histoires où le « bal de fin d'année » nous était raconté comme l'apothéose de toute jeunesse.Fun, drôle et ultra rythmé, le récit file à toute allure, parfois au risque d’oublier un peu de caractériser les Tortues, ici quasiment interchangeables. Sûrement le gros point noir du film.Le récit, un poil poussif [...], tire un peu en longueur, mais ne gâche pas le plaisir de ce blockbuster familial bourré d’hormones, dynamique et truculent.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Moyenne 2,3/5

« Gran Turismo » propose ainsi un divertissement de qualité, où le savoir-faire d'un studio et la vision d'un cinéaste se mettent au service de la communication d'une entreprise.Malgré quelques séquences « tire-larmes », une bonne dose de ressorts scénaristiques clichés et de très (très) nombreux placements de produits, Neill Blomkamp réussit à établir un film d’action réussi et bourré de tension sur l’histoire vraie du gamer devenu pilote.À ne jamais choisir entre ses plans de drones frimeurs et la sensorialité d’un montage plus nerveux, "Gran Turismo" ne parvient pas à reproduire le feeling du simulateur. Une sacrée déception, étant donné que Neill Blomkamp semblait tout indiqué pour offrir une expérimentation technique brillante entre cinéma et jeu vidéo.À mi-chemin entre le biopic et l’opération marketing, l’adaptation ciné du jeu vidéo Gran Turismo dévoile un circuit tout tracé, ô combien convenu et peu inspiré. De retour sur les pistes avec ce blockbuster estival, N. Blomkamp s’en tire tout juste avec les honneurs.[/g]Paris Match 1/5[/g]Le divertissement est au rendez-vous, surtout grâce à de nombreuses scènes de course. Mais l’entreprise laisse tout de même bien perplexe, d’autant plus qu’elle embellit l’histoire vraie à l’excès.