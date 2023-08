Nouveau top participatif, et cette fois sur les jeux post-apocalyptique. Alors je suis d'accord que c'est un sujet vaste et que de nombreux jeux peuvent y figurer et que certains peuvent faire débat mais comme pour les remakes, je vais pas me battre avec chaque membre pour savoir si tel ou tel jeux doit y figurer ou pas.



Du moment que vous mettez pas n'importe quoi, ça peut passer. Respectez quand même le "terme" post apocalyptique en tout cas.



Les règles :



- 5 jeux max ou moins et 1 vote par membre. Les membres qui votent 6 jeux ne seront pas pris en compte, choisissez bien



Respectez le thème post apocalyptique, mettez pas n'importe quoi non plus



Vous pouvez inclure une trilogie mais ça comptera tout de même comme 3 jeux. Exemple si vous mettez trilogie Metro, vous n'aurez plus que 2 autres jeux à mettre, et pas en rechoisir 4 autres derrière. Alors choisissez bien.



- Essayez svp d'écrire le nom du jeu complet , c'est plus facile lors de la recompte avec la fonction rechercher et évitez l'abregé style TLOU2 etc...



- 3 jours environ pour voter ça dépend du nombre de votes, rappel tous les jours avec MAJ régulièrement et classement à la fin comme d'habitude !



- Évitez de débattre dans les commentaires, vous pourrez le faire à la fin lors du classement, c'est plus pratique pour moi lors de la recompte et ça évite "la pollution" dans l'article.



C'est tout, bon vote et curieux de voir le classement final !



Je note au fur et à mesure tous les jeux que vous citerez.



LES JEUX :



- Borderlands 2 1 pt



- Darksiders 1 pt



- Darksiders 2 1 pt



- Fallout New Vegas 1 pt



- Gears of War 1 pt



- Gears of War 2 1 pt



- Half-Life 2 pts



- Horizon Zero Dawn 1 pt



- Horizon 2 Forbidden West 1 pt



- Killzone 2 1 pt



- Left4Dead 1 pt



- Left4Dead 2 1 pt



- Metro 2033 1 pt



- Metro Last Light 1 pt



- Nier Automata 2 pts



- Resident Evil 1 pt



- Resident Evil 2 2 pts



- The Last of Us 4 pts



- The Last of Us Part 2 2 pts



- The Walking Dead Saison 1 1 pt