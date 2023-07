Moyenne 4/5

Le public se reconnaît facilement dans ces histoires suivant l’ascension de protagonistes se consacrant à différentes disciplines.Un feu d'artifice visuel et sonore euphorisant.Adaptation d’un manga culte au Japon et bien au-delà, "The First Slam Dunk" se joue le temps de la finale interlycée d’un match de basket. La légende qui le précède est justifiée : le film de Takehiko Inoue vous cueille par sa force et son émotion universelles."The First Slam Dunk", s’il est un grand film sur ce sport, est aussi une réflexion sur l’intensité physique et sa représentation, comme l’équipe se cimente par la mise en scène. En ce sens, sport et cinéma trouvent une dramaturgie commune, réunis ici par l’animation, et touchent du bout du doigt une forme d’éternité, jusque dans un final expérimental inouï (noir et blanc, mutisme, glitchs....) et quasi orgasmique.Tout se joue pendant un match de basket lycéen crucial, entre équipes de joueurs surdoués, chacun avec leur style -on retrouve les archétypes du shônen : le génie rebelle, le beau ténébreux, le costaud... Grâce à des flashbacks (souvent terrassants), le film fait éclater ces archétypes, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le mouvement, le geste. Et l'émotion.Écrite et réalisée par Takehiko Inoue, le dessinateur de la saga, cette version conjugue avec brio adrénaline et flash-back. Rarement la 3D, les ralentis et la bande-son n’ont été aussi intelligemment utilisés en animation.