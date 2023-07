Jeux Vidéo

Ubisoft a confirmé qu'il suspendait temporairement les comptes qu'il considère comme "inactifs", empêchant ainsi les joueurs d'accéder à leurs bibliothèques de jeux.Les joueurs reçoivent ensuite un courrier électronique les informant que leur compte suspendu sera supprimé dans les 30 jours, à moins qu'ils ne cliquent sur le lien "Annuler la fermeture du compte"."Nous avons remarqué que vous n'avez pas utilisé votre compte Ubisoft associé à [votre adresse e-mail]", commence l'e-mail, tel que partagé par l'utilisateur de Twitter @PC_enjoyer."Nous avons temporairement suspendu votre compte Ubisoft inactif et nous le fermerons définitivement dans 30 jours, conformément à nos conditions d'utilisation."Si vous souhaitez conserver votre compte Ubisoft, vous pouvez annuler sa fermeture en cliquant sur le bouton Annuler ci-dessous.""Le compte d'assistance vérifié d'Ubisoft a tweeté quelques instants plus tard : "Bonjour à tous. Nous voulions juste vous informer que vous pouvez éviter la fermeture de votre compte en vous connectant à votre compte dans les 30 jours (depuis la réception de l'e-mail illustré) et en sélectionnant le lien "Annuler la fermeture du compte" contenu dans l'e-mail."Nous ne voulons certainement pas que vous perdiez l'accès à vos jeux ou à votre compte, donc si vous avez des difficultés à vous connecter, veuillez créer un dossier d'assistance avec nous".Lorsque Ponpon, sur Twitter, a répondu "J'ai perdu mon compte Ubisoft et tous les jeux Steam d'Ubisoft que j'ai achetés sont désormais inutiles", le service d'assistance d'Ubisoft a répondu que les joueurs pouvaient envoyer un ticket s'ils souhaitaient récupérer leur compte.Il est intéressant de noter que PC Gamer signale qu'il n'a pas trouvé de mention à ce sujet dans les conditions d'utilisation américaines de la société ou dans son contrat de licence d'utilisateur final, bien qu'elle se réserve le droit de suspendre ou de mettre fin aux services à tout moment. Il n'est pas non plus précisé à quelle fréquence vous devez-vous connecter à votre compte Ubisoft pour éviter qu'il ne soit considéré comme "inactif".La mention "Added context" ajoutée au tweet d'Ubisoft par Twitter ajoute : "Pour plus de contexte, Ubisoft peut être tenu, en vertu de certaines lois sur la protection des données, telles que le GDPR, de fermer les comptes inactifs s'ils jugent que les données ne sont plus nécessaires à la collecte."Ubisoft a affirmé ne pas fermer les comptes inactifs depuis moins de quatre ans".Source : https://www.eurogamer.net/ubisoft-is-suspending-inactive-accounts-disabling-access-to-game-libraries