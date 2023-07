Jeux Video

J'aurais comme vous préféré un bilan mondial mais contentons nous de celui Allemand tout juste publié et bien précis (pour l'année 2022).Colonne de gauche :- Ventes JV (boîte & démat) : 1 milliard d'euros de recettes- Micro-transactions, DLC & co : 4,5 milliardsVoilà.Remarquons également que le marché de la VOD et des abos styles Netflix pèse 5 fois plus que le ciné + blu-ray/DVD réunis.