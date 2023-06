Hello,Petit article car je n’arrive pas à trouver la réponse en faisant des recherches (même Chatgpt bordelQuand je lance un jeu sur la ROG Ally et que je fais un retour bureau, le jeu ne se met pas en « veille » et puisque je navigue avec les joystick et valide avec les boutons A et B, ça exécute les commandes également dans le jeu.J’étais pas exemple sur Dead Cells (addictif), je voulais modifier un paramètre, mais en naviguant dans une autre appli, la combinaison de bouton que j’ai fait m’a fait quitter ma partieAutant dire que j’avais les nerfs puisque j’étais bien avancé.Enfin bref, est ce que quelqu’un aurait une solution pour éviter que les jeux en arrière plan n’execute pas les commandes que l’on utilise lorsque l’on retourne sur le bureau ou en parcourant une autre appli. (PS le son du jeu continue également à tourner alors que je ne suis plus dessus.Merci d’avance pour vos retours si vous avez la silice, j’effacerai l’article après si besoin