On apprend dans Mytho Mag' que MS s'était positionné pour racheter la firme de Sir Elon Musk.



Le projet initial aurait été de vendre les lance flammes pour concurrencer le combo PS5 + FF16 (mais oui vous savez l'édition i-Frit là)

Au vu de leur suprématie déjà acquise, ils s'en servirait maintenant pour griller quelques chamallows



sinon on peut partir du principe qu'il voulait tout racheter et arrêter les news qui n'en sont pas