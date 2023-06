Jeux Video

Titre volontairement putassier.méséxcuzeMais quand même.Yuji Horii a été interviewé dans une station locale JP et ses propos ont été retranscris sur le site (également JP) denfaminicogamer, où lorsqu'on lui demande quand Dragon Quest XII va sortir, il répond qu'il faudra encore "un peu de temps" (ça, ça veut dire on sait pas) et ironise sur le fait que l'équipe a un peu de mal car cet épisode cible un "public adulte".Entre ça, la volonté d'un scénario plus sombre déjà annoncé et un système de combat remanié (action-RPG ?), on peut en venir à se demander si Square va pas nous refaire une FFXVI pour toucher à fond l'occident.Perso, pourquoi pas heinDQXI, aussi sympa soit-il, a personnellement montré qu'il était temps que la franchise évolue enfin.