Salut ! Je suis membre prime depuis plusieur annès et jusqu'a il y a quelques moins ils respectais toujours les dates de préco, mais ça fait dèja 3 fois dernièrement qu'il ne les respecte plus du tout et envoie simplement le jeu le jour de la sortie au mieux, parfois le lendemain (La visiblement je le recois Samedi, ils l'ont même pas encore envoyer).Donc j'aimerais savoir si d'autre personne on remarquez ça ? Ou peux etre ça dépens des département selon le centre amazon qui envoie ? (Je suis sur Marseille personellement.) Bref, de mon côté je leur ais dèja dit dans le chat mais prime c'ets clairement finis pour moi, et malheuresement Fnac et Cdiscount mon aussi décus dernièrement (Fnac qui m'a suprimé la livraison 2h dernièrement tout en augmentant le prix de l'abonnement, génial...)Donc avez vous des site à conseiller pour avoir des dates de préco respecter ? Sachant que je ne prend pas les jeux en démat hors grosses réduc (Donc jamais day one plein pot, si c'est pur payer plein pot je veux la boite)Merci