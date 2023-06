Parce qu'on en bouffe pas mal en ce moment, et c'est de pire en pire xD mais bref pas là pour critiquer mais pour élire le top 10 des meilleurs remakes mais avant ça quelques règles :



- 1 vote par membre et 5 jeux max, ou moins



- Uniquement Remake pas Remaster, les compilations comme N Sane Trilogy ou Reignited Trilogy comptent également



- Des jeux déjà sortis, ça paraît con dit comme ça mais j'ai déjà eu le tour xD



- Évitez les trolls please, mettez pas n'importe quoi



- Classement et résultat dans 2-3 jours et rappel tous les jours, ça dépend s'il ya encore des votants



A vos votes !



Les JEUX :



- Castle of Illusion 1 pt



- Conker Live and Reload 2 pts



- Crash Team Racing Nitro Fueled 1 pt



- Crash Bandicoot N Sane Trilogy 2 pts



- Chrono Trigger DS 1 pt



- Demon Souls Remake 8 pts



- Destroy All Humans 1 pt



- Destroy All Humans 2 1 pt



- Dragon Quest V 1 pt



- Dragon Quest VI 1 pt



- Dragon Quest VII 4 pts



- Final Fantasy 7 Remake 8 pts



- Mafia 1 Remake 1 pt



- "Mass Effect 1" (gros doute pour celui là) 2 pts



- Metal Gear Solid The Twin Snakes 4 pts



- Metroid Prime 1 pt



- Metroid Zero Mission 2 pts



- Pokémon Let's Go Pikachu 1 pt



- Pokémon Soulsilver 1 pt



- Ratchet & Clank PS4 4 pts



- Resident Evil Remake 14 pts



- Resident Evil 2 Remake 11 pts



- Resident Evil 4 Remake 7 pts



- Shadow of The Colossus 10 pts



- Spyro Reignited Trilogy 2 pts



- Tomb Raider Anniversary 2 pts



- Wonder Boy 3 2 pts



- Yakuza 1 et 2 2 pts



- Y&S 1 et 2 Chronicles 1 pt