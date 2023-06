Square Enix annonce que le theme song “Find the Flame" est desormais dispo sur la plupart des plates-formes d'ecoutes comme Spotify, Apple Music, Youtube and co.Nous apprenons aussi qu'un artbook sortira le 22 Aout ainsi le Guide Ultimania qui sortira le 7 Septembre au Japon.

posted the 06/09/2023 at 10:12 AM by guiguif