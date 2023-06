Jeux Video

En gros, la page japonaise des Direct a été mise à jour, ce qui dans la quasi-totalité des cas vu jusqu'à présent signifie l'arrivée proche d'un nouveau Direct, genre d'ici la fin du mois.Aucune info mais inutile de rêver pour un "vrai" Direct vu la proximité du précédent et l'état actuel de la carrière Switch, et disons que l'on file vers un des deux choix suivants :1) Direct Mini avec un dernier focus sur Everybody's 1-2 Switch, Pikmin 4, Baten Kaitos 1&2 et éventuellement une petite surprise (Metroid Prime 2 HD ?).2) Partner Showcase, exactement comme l'année dernière (22 juin 2022) pour placer les bricoles attendues (Infinite Strash, Front Mission 2, Disney Illusion Island, Samba de Amigo, Persona 3 Remake s'il est officialisé d'ici-là...) en espérant que cela soit l'occasion de reparler de DQIII HD mais bonvoilàAprès vous pouvez parier sur un reveal Switch 2 si vous vivez dans le believe hein