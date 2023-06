Je viens de sortir de la séance et purée je le dis tout de suite c'est le meilleurs film de l'année.Une suite encore plus grande et aussi incroyable que l'étais le premier. L'animation a atteint de nouveau sommet et le gap est monstrueux.Le vilain de cette opus qui d'ailleurs n'est pas le plus connu des pires ennemis de spidey parvient à tellement évoluer que ça en devient une véritable menace et parvient à être aussi puissant pour devenir un des meilleurs vilain.Le titre du film n'a jamais aussi bien porter son nom, le spider verse est très bien développé et les références sont tellement dingue une vrai folie. Certaines vont vraiment vous donnez la banane tout au long du film. Pas que ce soit du fan service mais cela transpire tellement l'amour aux comics et à spider man que au final c'est un bonheur de voir ça. Et les références apportent vraiment ce petit quelques choses qui en fait un vrai chef d'œuvre. Je vous en dis pas plus c'est vraiment a découvrir durant le film.Le développement de certains personnages font aussi la force de ce film, notamment par rapport à Gwen ou le personnage est aussi bien développé que Miles l'était dans le premier film. Les nouveaux perso sont aussi loufoque que l'était dans le premier du nom et apportent un nouveau vent de fraîcheur tout en continuant d'etandre au max le spider verse sans en faire trop.Depuis le temps que je voulais voir spider man 2099 à l'écran mon rêve est exaucé et ce qui l'a vécu le pousse à faire ce qui lui semble logique pour le spider verse . La confrontation avec Miles était une excellente idée et l'exécution est très bien faite.Pour en revenir au spider verse oui je peux vous le dire on est à plus d'une centaine de version de Spidey dans ce film. J'ai senti que ça été fait avec passion et amour et je pense que beaucoup devraient en prendre exemple.Voilà le résultat d'un travail minutieux et d'un travail acharné et je ne peux que félicité tous ceux qui ont participé au projet et je les remercie de nous faire rêver avec ces films.Bref vous l'aurez compris ce film est pour moi le film de l'année, une excellente suite qui arrive à être plus spectaculaire avec un rythme équilibré qui parvient à me surprendre. Le seul hic c'est le manque de musique phare comme avec Sunflowers dans le premier ça manque d'une musique emblématique pour ce film emblématique de l'homme araignée.Si vous l'avez pas encore vu foncez les yeux fermés pour voir ce chef d'œuvre.Je serais d'ailleurs à l'affût pour la partie 2 qui normalement sortira le 3 avril 2024 et qui ce nommera "Spider-Man: Beyond the Spider-Verse", la conclusion sera juste époustouflante et j'ai hâte de voir le premier trailer.