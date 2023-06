Fait rare dans l'industrie, "Comment vivez-vous ?" le prochain film (et peut etre le dernier) de Hayao Miyazaki n'aura aucun trailer ni aucune image autre que son affiche avant sa sortie prévue le 14 Juillet prochain."Comment vivez-vous ?" s'inspire de la nouvelle éponyme écrite par Yoshino Genzaburo en 1937, dont l'histoire est centrée sur un garçon contraint de vivre avec son oncle après la mort de son père.

posted the 06/02/2023 at 08:05 PM by guiguif