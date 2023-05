Bon évidemment, le produit final n'est qu'une sombre merde qui n'a aucun rapport avec ce que l'on voit dans la pub (c'est un MMO random en vue du dessus).Mais me suis toujours posé une question.Comment ce genre de pubs, incluant celles qui plagient Pokémon sans détour avec les mêmes assets ou qui font la promo de "consoles émulateurs" avec jeux licenciés Nintendo/PlayStation & co, peuvent passer crème sur les réseaux sociaux type Facebook sans que personne ne soit inquiété par un procès ?Je parle même pas de FB lui-même mais des procès dans la gueule des agences tiers qui se chargent de placer ce type de pubs ?

posted the 05/31/2023 at 10:42 AM by shanks