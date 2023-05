Bon j'arrive un peu après la guerre mais je voulais revenir sur un point qui m'avait fondamentalement déçu voire assommé un coup de massue final après le horriblement décevant Playstation Showcase de la semaine dernière...En effet, alors que le showcase était déjà bien éclaté, je me suis dit c'est pas grave, au moins Spider-Man va remonter le niveau et nous asséner une claque graphique, c'est au moins ça... mais MÊME PAS !!Ils ont même réussi à foirer LE plus gros truc attendu de la conférence par toute une communauté de fans (dans le sens où on savait qu'il serait présent).Je ne parle donc pas du gameplay ici mais bel et bien uniquement de l'aspect technique/graphique.Ce qui me chagrine le + c'est de me dire que le jeu soit décevant graphiquement c'est une chose... mais qu'il fasse MOINS BIEN sur certains aspects qu'un certain Mile Morales, qui je le rappelle est un stand-alone sorti il y a 3 ans en cross-gen PS4/PS5 là c'est beaucoup plus grave !Tout le monde n'arrête pas de parler du rendu et de l'aspect dégueulasse de l'eau et je suis d'accord mais moi ce n'est pas le 1er truc qui m'a surpris en voyant le jeu...En témoigne cette image qui démontre par A+B que sur certains aspects le jeu est même moins performant qur Miles Morales (ici le rendu de la fourrure) :Quand on regarde le comparatif entre Miles Morales sur PS4 et PS5, on se rend compte que le rendu de la fourrure de Kraven se rapproche bien + de celle de Miles sur PS4 que sur PS5 :Comment est-ce possible ?? Franchement c'est le PREMIER aspect qui m'a choqué quand j'ai vu la première cutscene du jeu au Showcase... c'est même pour ça que j'ai eu du mal à croire que c'était bien Marvel's Spider-Man 2 au début car je savais bien que le rendu de la fourrure n'était pas du tout du même acabit que celui de Miles Morales sur PS5...Mais que le jeu déçoive et soit moins beau que prévu ok... mais par contre qu'on m'explique comment c'est possible de faire moins bien qu'avant ?? C'est quoi ce délire ??Je suis tombé sur ce compte Twitter qui réalise divers comparatifs justement entre ce que nous avons vus récemment et les anciens jeux Spider-Man made in Insomniac et justement il en parle et l'aspect inquiétant c'est que le jeu n'utilise même pas des techniques de rendus et d'assets des anciens jeux comme Miles Morales PS5... mais POURQUOI ???Ok le Community Director de Insomniac a bel et bien confirmé récemment que c'était pas la version finale du jeu et c'est probablement une ancienne build... mais alors pourquoi la montrer dans CET ÉTAT ?? Alors qu'ils ont eu 1 an et demi pour être prêts pour le showcase, c'est incompréhensible sérieux... sachant que les premiers gameplay reveal de Marvel's Spider-Man et Miles Morales étaient techniquement IRRÉPROCHABLES et bien + impressionnants que ce que nous avons vus là... franchement je comprend pas comment c'est possible de se foirer à ce point...Des fois je me dis (mode complotiste on) limite qu'ils ont fait exprès de nous montrer un rendu dégueulasse pour qu'on soit mieux surpris positivement après même si dans l'idée c'est totalement con aussi mais bon