« Queen of Rock & Roll »

Le Monde

Wikipedia

(1939-2023 / 83 ans)-180 millions de disques-12 Grammy Awards-Au cours de sa tournée mondiale Break Every Rule ( 1988 ), elle a établi, selon le Livre Guinness des records, le record du plus grand concert payant pour un artiste solo, avec 180 000 spectateurs. Tina Turner est l'artiste à avoir vendu le plus de billets de concerts de l'histoire de la musique pour un artiste solo (environ 200 millions de places vendues).-Elle a été deux fois intronisée au Rock and Roll Hall of Fame avec Ike Turner en 1991 et en tant qu'artiste solo en 2021.-Elle affiche au Billboard Hot 100 sept Top 10 singles et seize Top 10 R'n'B singles.-Elle a été la première artiste noire et la première femme à faire la couverture du magazine Rolling Stone.-Elle a son étoile sur le Hollywood Walk of Fame et le St. Louis Walk of Fame.