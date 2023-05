A l'occaz de l'Open Beta Street Fighter 6 (dispo depuis hier et jusqu'a lundi 9h00), j'ai taffé les combos max damage de Ken sur les jump midscreen et cornerLes combos peuvent changer d'ici la sortie mais vous avez deja de quoi vous entrainerMidscreenCorner

posted the 05/20/2023 at 12:51 PM by kazey77