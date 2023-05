The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom (Switch) – 10/10/10/10 [40/40]C'est le 5ème Zelda qui a obtenu 40/40 par FamitsuLes 4 autres sont :The Legend of Zelda : Ocarina of TimeThe Legend of Zelda : The Wind WakerThe Legend of Zelda : Skyward SwordThe Legend of Zelda : Breath of the WildC'est le 28ème jeu qui a obtenu 40/40 par FamitsuC'est le 10ème jeu édité par Nintendo qui a obtenu 40/40 par Famitsu