Rien d'officiel pour le moment, mais apparement Square-Enix aurait refusé d'apporter des changements au jeu pour se conformer aux lois en vigueur en Arabie Saoudite.Du coup cela pourrait amené vers une interdiction pur et simple de la vente du jeu.En cause l'inclusion d'un personnage gay.Et là-bas tout contenu LGBTQIA+ est jugé illégal.MAJ : c'est officiel

posted the 05/03/2023 at 03:05 PM by ouroboros4