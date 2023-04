Bonjour à tous ! Nouveau top 10 après le top sur les niveaux dans le ciel les plus difficile et que vous pouvez retrouvez sur mon blog si jamais ça vous intéresse ! Voici le même genre mais sur les niveaux désertiques cette fois,10)- Un niveau franchement pas simple (logique sinon il aurait rien à faire là). C'est dans le dernier monde avant celui "caché". Je suis mort pas mal de fois sur le passage où Crash doit rejoindre des plateformes en s'accrochant avec les petits scorpions qui passent. Les cow Boy avec leur TNT sont bien relou aussi !9)- Excellent niveau mais également un des plus difficiles du jeu avec le Bois Clic Clac, surtout pour le finir à 100 %. Le passage dans la pyramide est assez galère, après j'étais jeune quand je l'ai fais, ça irait mieux aujourd'hui très certainement x)8 )- C'est un boss plutôt qu'un niveau mais bon, j'espère que vous m'en voudrez pas xD. Sa dernière phase est vraiment galère, néanmoins, c'est loin d'être le boss le plus difficile du jeu par rapport au clown ou au dragon par exemple !7)- Le premier niveau "ouvert" ou il fait chercher des cristaux pour avoir un boulon platine, et il me semble que c'est 100 qu'il faut ramasser et pour y arriver, il va vous falloir de la patience car les ennemis dans le désert font extrêmement mal, je pense notamment au genre de vers volant. Mais même le niveau en ligne droite n'est pas une promenade de santé, notamment à cause des espèces de guerriers avec leur clebs qui font max dégâts !6)- La frontière sauvage car tel est son nom, vous fait affronter des laguz chats et tigres. Les cavaliers ne servent strictement à rien dans cette zone car le sable les ralentis. Mais le plus dur dans ce niveau reste quand même le boss, Muarim, un laguz tigre vert. A noter que si vous emmener Leth en haut à droite de la carte, vous pourrez recruter Stéphane, un breteur extrêmement balèze ! Et en plus de ça, une fois Muarim vaincu, vous pourrez l'avoir dans votre équipe !5)- Ya pas à discuter, c'est le monde le plus difficile du jeu. Le 5ème pour être précis même si Rayman est à l'extérieur peu de temps en vérité vu que le sable est trop brûlant, il faut passer par les souterrains. Et les souterrains grouille de Knaarens, des monstres que Rayman ne peut pas vaincre et qu'il faudra fuir. Un monde stressant mais également génial. Et l'un des rares mondes difficile du jeu, même si encore une fois, j'étais jeune quand je l'avais fait, je le passe d'une traite aujourd'hui, forcément quand tu connais...4)- Que j'ai trouvé ce niveau galère ! Avec les chronolithes là et ces foutus sables mouvants, et qu'est ce qu'il est long en plus de ça puisqu'en deux parties. On y revient plus tard pour chercher la flamme pour l'épée plus les deux temples à faire. Bref, par contre même si il est dur, ça reste la plus réussi des 3 zones je trouve.3)- Si le niveau en lui même n'est pas très compliqué, avoir toutes les lunes est sacrément corsée tant certaines sont très très bien planquées. Il faudra absolument fouiller partout, et le perroquet s'est révélé bien utile dans mes recherches, j'ai même dû parfois demander un Toad tellement je galérais. Mais bon c'est mon monde préféré du jeu alors j'ai adoré. Mais ouais, sacré challenge quand même la vache !2)- Dans le désert sur l'île se trouve un temple qu'il vous faudra dénicher en résolvant l'énigme avec le soleil. Si au début ce n'est pas trop difficile, à la fin ça devient un vrai casse tête ! Il ma même fallut une feuille pour reproduire les figures tant c'était difficile de les mémoriser !1)- Ouais pour moi, ce niveau écrase tous les autres tant il est difficile. Déjà le passage dans le désert d'Agon de base est difficile mais ça devient carrément l'enfer dans le Sombre. On perd de la vie continuellement à cause de l'atmosphère irrespirable, les ennemis font vachement mal aussi, mais le pire reste ces foutu clés à trouver pour affronter Amorbis, un boss assez relou mais pas hyper compliqué non plus et heureusement parce que le niveau est déjà bien assez relou comme ça. Par contre, la musique est vraiment géniale ! Le niveau aussi quand même il faut le dire mais ouais super dur franchement !J'espère que ce top vous aura plu ! Prochaine fois, un top 10 sur les niveaux dans les marais les plus hard ? Je verrai bien