Selon un utilisateur de Reddit qui aurait contacté trois sources sur LinkedIn bossant avec Intelligent Systems, dont deux qui lui auraient balancé la date de sortie (qu'il diffusera si le troisième confirme).Ce serait d'ici la fin d'année quoi qu'il arrive.Pour ceux qui ne l'ont pas fait, sachez que c'est le deuxième et dernier représentant de la série en full RPG & xp (les autres sont partis dans d'autres directions).

Who likes this ?

posted the 04/10/2023 at 02:18 PM by shanks