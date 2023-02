Jeux Video

Je profite de cette soirée pleine de calme (mademoiselle a accouché, enfin) pour donner un avis rapide sur Atomic Heart.DécevantY avait du potentiel.Et parfois, malheureusement pas assez souvent, le jeu tient à la manette, mais c'est pour de trop rares instants de plaisir en intérieur ou dans d'autres cas, pendant ces moments "pas chiants" où l'on évolue comme si on jouait à un Far Cry.Car Atomic Heart a le don d'être chiant le reste du temps.Le loot est pas aussi grisant qu'attendu (pourri le son de "l'aspi" d'ailleurs, on ne ressent rien), l'augmentation en puissance est lente, les chapitres en intérieur sont trop longs pour ce qu'ils ont vraiment à offrir, le rythme s'en ressent...Et c'est pire dans le monde ouvert qui n'a rien de fun à être exploré, où ça offre pareil qu'en intérieur, mais juste en plus éparpillé donc encore plus lourd.Mais ce qui m'a fait raccrocher les gants, c'est la narration.J'ai rien contre les héros gros beauf et des machines avec des voix d'actrice porno, mais le héros, c'est pas Duke Nukem quoi. Il insulte, mais c'est parce que c'est un gros con aigri 90% du temps.Et si on ajoute un scénario moyen et mal raconté, des PNJ osef, et globalement un sens de la narration à mille lieux de Bioshock, on n'est même pas à 10h qu'on a juste envie de passer à autre chose.Ce que j'ai fait.