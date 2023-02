HUMANITY sortira sur PS5, PS VR2 (en option), PS4 et PS VR (en option) en mai 2023.

Une démo est disponible HUMANITY sortira sur PS5, PS VR2 (en option), PS4 et PS VR (en option) en mai 2023.

Vous êtes le dernier espoir de l'humanité. En prime, vous venez de vous réveiller sous les traits d'un Shiba Inu !Proposant un savant mélange d'énigmes, d'action et de plateforme, HUMANITY est une expérience en constante évolution, dans laquelle vous devrez guider des gens vers la lumière.Donnez-leur des ordres pour les faire tourner, sauter, pousser, flotter ou escalader (et bien plus) pour atteindre le Salut. Découvrez un mode histoire narratif avec 90 niveaux remplis de défis hallucinants, ainsi que de boss et d'objets cosmétiques optionnels à débloquer.Et ce n'est pas tout ! Concevez un parcours d'obstacles pour en faire voir de toutes les couleurs aux humains, ou tentez de mettre au point un défi et partagez-le avec d'autres joueurs !