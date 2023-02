Nouveau top participatif parce que ça fait un moment que j'en ai pas fait. Mais quelques règles avant ça !



- 5 jeux max et pas 1 de plus, choisissez bien !



- Les JRPG compte aussi, ya pas de problème, et Action RPG aussi !



- 1 vote par membre vous connaissez la chanson à force



- Top qui va durée 2-3 jours en fonction du nombre de votant. Et classement dans la foulée



- Si quelqu'un peut m'aider pour la recompte, ça serait très sympa ! A vos votes et dans le calme. Essayez de pas polluer l'espace "votes" vous aurez tout le temps de débattre lors du classement final !



Les JEUX :



- Baiten Kaitos Les ailes éternelles et l'océan perdu 3 pts



- Baiten Kaitos Origins 1 pt



- Baldur Gate 1998 1 pt



- Bloodborne 1pt



- Chrono Cross 1 pt



- Chrono Trigger 1 pt



- Dark Souls 1pt



- Dark Souls 3 1pt



- Elden Ring 2 pts



- Fallout 2 1 pt



- Final Fantasy 6 2 pts



- Final Fantasy 7 2 pts



- Final Fantasy 9 1pt



- Final Fantasy 10 2 pts



- Grandia 2 pts



- Legend of Dragoon 1 pt



- Lost Odyssey 1 pt



- Nier Automata 1pt



- Paper Mario et la Porte du Millénaire 1 pt



- Persona 5 1pt



- Sekiro SDT 1 pt



- Skies of Arcadia 1 pt



- Star Ocean 2 1pt



- Suikoden 2 2 pts



- TES 2 Daggerfall 1pt



- TES V Skyrim 1pt



- The Last Story 1 pt



- TLOZ Breath of The Wild 1pt



- The Witcher 3 Wild Hunt 5 pts



- Valkyrie Profile 1 pt



- Wild Arms 1 pt



- Xenoblade Chronicle 1pt



- Xenoblade 2 1 pt



- Xenogears 1 pt