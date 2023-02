LE PITCH DE LA BA/Quelque part dans les années 2000; un jeune homme fan des années 80 découvre une VHS..3 Régles sont inscrite sur l'une des deux faces de la cassette .dont une qui ne suivra pas...Un voyage l'attend au départ de Sa chambre Nostalgique...Vous cherchez un frontend avec toujours plus de systémes et toujours plus de jeux , ou encore une technique irréprochable pour choisir son jeu encore plus vite et rapidement... Alors vous n'êtes probablement pas au bonne endroit ...Pas de" more bigger : more stronger" ...Pas que nostalgic bedroom soit défaillant ou en retrait techniquement non loin de là maisIci c'est l'ambiance qui prône : la nostalgie d'une époque , ma foi dans laquelle on replongerais bien de temps en temps et une sélection de titre culte !Quelque spécificités :30 SYSTEMES CONSOLES ET SYSTEME ARCADEavec tous des menus dédiée et animé et des ambiances différentes!18 COLLECTIONS DEDIEE AVEC MENU ET INTERFACE:Replongez dans les abysses sous marine de rapture dans bioshock collection ; ou retournez au manoir de spencer de RE Collection tout est possible dans NB! Des interfaces complétement animé on été crée pour rendre hommage à tout ces saga Culte toute comprenant entre7 et 8 vues chacunes!!COMPATIBLE VR VIA UNITY : j'ai reproduis la chambre du kid via emvrbaladez vous dedans ET jouez sur la plupart des systemes 16 bit et 32 sur retroarch.REVIVEZ /REVISIONNER LE CINEMA DES ANNEES 80S AVEC LE VIDEO CLUBUNE SELECTION DES TITRES CULTE DES 80 /90Nostalgic Bedroom ? Nostalgic B est un custom thème tournant sur le frontend Big box / Launchbox. Commencé il y a maintenant oulà quasiment presque 4 ans sur hyperspin mais très limité via les outils j'ai tout porté sur launchbox grâce au community creator de Y2guru. Partis de rien quasi la totalité des médias on été créé de toute pièce par moi-même. des icones , au thème cinématiques jusqu'au menus ! Nostalgic Bedroom est un "vaisseau " qui comprend toute une partie collection avec des interfaces dédiée pour chaque série emblématique retraçant l'histoire du jeux vidéo que je conçois chaque mois pour les contributeurs.Cette avalanche de vues et d'effet à été créé dans un simple et unique but : Donner un véritable aspect collection et comme pour une collection physique vous allez parfois vous surprendre à d'avantage 'regarder" qu'as jouer... Et c'est voulu !